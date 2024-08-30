颱風預計最快可能在下周一（9月2日）生成，氣象署指出，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，下周四後，就得留意低壓帶和熱帶系統的發展。另氣象專家吳德榮指出，從歐洲模式預測圖可以看到，若形成11號颱風，模擬出來是在下周四、下周五（9月5日、9月6日）通過台灣。

根據最新歐洲模式預測，若形成11號颱風，有可能在下周四、五通過台灣。（圖翻攝自Windy.com）

吳德榮今（30）日在節目《三立準氣象》中指出，從最新的歐洲模式預測圖可以看到，下禮拜熱帶擾動在菲律賓東邊發展起來，如果形成颱風就是第11號颱風，目前的預測路徑顯示，會從台灣東邊轉向往台灣前進，預計在下周四、下周五通過台灣地區。

但吳德榮也強調，其他模式的颱風路徑有出現差異，並沒有離台灣那麼近，且下周四、下周五屬於電腦模擬的後期，不確定性比較大，且電腦模擬會不斷調整，未來幾天需仔細觀察最新模擬出來的結果，以及發生的變化。

氣象署預報，下周四、下周五台灣受到低壓帶外圍水氣影響，增加多寡會根據低壓帶北抬程度而有不確定性，台灣附近海面風力也會增強，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。