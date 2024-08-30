美國俗稱「炒飯症候群」的蠟狀芽孢桿菌中毒，年逾6萬例。

黎巴嫩最近出現一起離奇的食物中毒案例。一名男子與妻子激烈行房之後，突然激烈上吐下瀉，之後陰莖竟出現紅腫情況，他忍了1個星期終於求診泌尿科醫師，經過化驗與問診確認，男子這些症狀竟是米飯食物中毒所致。病例報告稱，這是醫學文獻「陰莖食物中毒」首例。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》29日報導，位於黎巴嫩首都的貝魯特美國大學醫學中心（American University of Beirut Medical Center）最近收治了一名38歲已婚育有2名子女的男性患者，他自述陰莖紅腫灼熱已1個星期。醫師檢查男子陰莖發現表面已有結痂，以棉棒採檢樣本後驗出蠟狀芽孢桿菌（Bacillus cereus，也稱仙人掌桿菌），令醫師大感意外。

蠟狀芽孢桿菌。（示意圖：shutterstock／達志）

蠟狀芽孢桿菌常態存在於土壤、植被之中，在室溫之下放了太久的食物也可能發現，例如重新加熱的米飯、蔬菜、肉品等。蠟狀芽孢桿菌會釋放毒素，進入人體之後引起腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃症狀。

美國食品藥物管理局（FDA）資料顯示，全美1年通報約6萬3400例蠟狀芽孢桿菌中毒病例，這種中毒狀況別稱「炒飯綜合症候群」，因為煮熟的米飯放在室溫環境過久就會產生毒素，引起腹瀉嘔吐，如此餐食即使重新加熱也無法破壞毒素。有醫師表示，蠟狀芽孢桿菌吃下肚之後30分鐘就會明顯不適。英國國民健保局（NHS）稱，感染此菌的中毒症狀通常持續24小時。

病例報告指出，院方在男子的陰莖感染樣翸驗出了蠟狀芽孢桿菌，這是如此不尋常感染的首例。男子自述，陰莖出現紅腫症狀之前，他曾與妻子有過激烈性行為，行房後不久他就狂吐狂拉。此前他與家人共進晚餐時吃了米飯，妻子卻毫無不適症狀。

患者自述，與妻子行房之前的晚餐吃了米飯。醫師認為蠟狀芽孢菌可能源於這頓晚餐的米飯，行房後激烈嘔吐腹瀉，導致生殖器沾染了病菌。（示意圖：shutterstock／達志）

這名男子表示自己的陰莖先前並無任何外傷或撕裂傷，當晚行房過程也沒有遭到意外咬傷」。醫師由此懷疑男子行房後陰莖受到腹瀉、嘔吐物的污染，由此發生皮膚感染症狀。親密行為導致性器官血管擴張變化，增加了細菌滲透皮膚的機率。據悉男子的鼠蹊部直接接觸了病菌。醫師表示，在皮膚採檢樣本發現蠟狀芽孢桿菌已屬不尋常，甭提是生殖器的皮膚。陰莖感染通常起因於傷口感染了性傳播病原體或細菌，例如A型鏈球菌。

男子治療期間不得行房或自慰，陰莖清洗擦乾後每天塗抹3次抗生素藥膏，直到痊癒為止。1個月後回診，男子不適狀況已完全解決，並未復發。這起因米飯食物中毒導致生殖器出現中毒症狀的罕見病例，已發表於《醫學與外科年鑑》（Annals of Medicine and Surgery）。