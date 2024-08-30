航拍青海祁連山八一冰川

美國俄亥俄州立大學的科學家從中國青藏高原冰川取回的冰芯樣本進行研究發現，此一區域冰川有超1700種古老病毒被鎖在其中，其中有約3/4是新發現的病毒。

據《快科技》報導，要獲取這些珍貴的冰芯樣本絕非易事，整個採集過程始於一次高海拔的探險任務，這支由近60名精英組成的探險隊，不畏艱難險阻，攀登至海拔超過6000米的古利亞高原。隊伍中不僅有勇敢的科學家，還有經驗豐富的當地犛牛牧馬人及其忠實的犛牛夥伴，它們共同承擔了搬運沉重冰芯的重任。

報導指出，利用尖端鑽探技術，科學家們精準地從冰川中取出直徑達10釐米、深入冰層300多米的冰芯，這不僅僅是一根冰柱，更是大自然賦予人類的一本跨越約4.1萬年的歷史長卷。

青藏高原冰川取出的冰芯約有4.1萬年歷史，其中藏有1700種病毒，約3/4是人類未知的病毒。（圖／快科技）

採集後的冰芯被精心切割成數米長的段，並經歷一場跨越多重交通工具的冰上之旅，從犛牛背負到冷凍卡車，再乘飛機轉運，最終安全抵達實驗室。

報導說，關於這些古老病毒的潛在影響，雪梨大學的病毒學專家愛琳·哈威（Erin Harvey）指出，隨著全球氣候變暖，這些被冰封萬年的病毒一旦復蘇，可能會對當地微生物群落產生深遠影響，包括生態結構的重塑。她說：「病毒的進化路徑充滿變數，它們既能成為細菌的天敵，減少其種群數量；也可能成為某些微生物的盟友，助力其擴張勢力範圍。」

儘管外界對於古老病毒可能威脅人類健康、甚至引發新一輪大流行的擔憂不絕於耳，但國際研究團隊卻持相對樂觀的態度。古氣候學家湯普森教授強調：「冰川是地球上最為純淨的環境之一，生物活動極其有限。」他甚至以親身經歷為例，指出冰川學團隊成員常飲用冰川融水，以此證明其安全性。