美國富國銀行（Wells Fargo）亞利桑那州坦佩分行日前發生一起令人震驚的悲劇。一名60歲的女員工普魯多姆在辦公室內猝逝，遺體竟在小隔間的椅子上待了整整四天，直到同事聞到異味才驚覺不對勁。

綜合外媒報導，普魯多姆於8月16日早上7點如常進入銀行工作，誰料這竟是她最後一次踏入辦公室。事發後連續四天，她的遺體都未被發現，同事們一度以為辦公室內的異味是管線故障所致。然而，隨著氣味愈發難忍，員工們才開始尋找源頭，最後在普魯多姆的工作小隔間內發現了她的屍體。

這一發現引起辦公室內的極大震撼，許多同事為此感到無比心痛。一名不願透露姓名的同事表示：「真是令人難以置信，如果我也這樣坐在那裡，是不是也沒人會發現？她就這樣坐在那裡好幾天，真讓人噁心，也讓人心寒，竟然沒有人發現她出了事。」

富國銀行發言人隨後發表聲明，對坦佩分行這名員工的離世深感哀痛，並向普魯多姆的家屬表達誠摯的慰問。該銀行表示，將提供一切必要的協助，並積極配合警方調查。

目前，警方已介入調查，初步排除了謀殺的可能，並與當地法醫合作以確定普魯多姆的具體死因。警方強調，案件仍在進一步調查中，相關細節有待釐清。