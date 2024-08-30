經濟部國際貿易署和外貿協會籌組的「日本消費產品大型拓銷團」今年邁入第29年，在走訪日本東京、大阪、福岡等三大區域進行拓銷下，累計近1,300家日本買主到場，包括伊藤忠商社、隸屬丸紅集團的丸紅Fashion Link、大丸百貨、丸井百貨、港南、萬代等大型買主，共創造1億900萬美元商機。

貿協指出，此次參團企業達75家，團員人數更逾170人，其中有四成團員首次參加，面對目前日本消費市場景氣不振，以及因日圓貶值造成進口成本提高等挑戰，臺灣企業以符合永續環保的概念和創意設計爭取買主目光。

首次赴日拓銷的添美釀造帶來原民精釀啤酒，即吸引近30家日本買主詢問；智友科技的客製鞋墊能良好支撐足弓，則吸引日本醫療機器工業會代表前來洽談並體驗客製化鞋墊；而元勛國際則看中日本居家醫療市場，推出耳機型及入耳式助聽器。

芳茂企業旗下品牌芳茲滴雞精首次參團，標榜孕婦友善及保健食品的特性，吸引不少買主；首次參團的士福國際開發出可分解及作為堆肥的茶葉膠囊，獨特的商品和文青風格包裝相當吸睛，產品獲日本靜岡世界綠茶大賽創新獎等多項國內外獎項，此次除獲得數家電商青睞外，更獲丸井百貨邀約參加快閃店。

貿協籌組的日本大型拓銷團，今年不僅採購商機爆棚，也因台灣產品的品質備受日本買主肯定，吸引許多初次接觸台灣企業的日本買主，成功拓展台灣企業在日本的市場知名度。