陸國產C919商業運行專業化定製保障到位。（大陸央視）

陸國產C919商業運行專業化定製保障到位。（大陸央視）

陸國產C919商業運行專業化定製保障到位。（大陸央視）

陸國產C919商業運行專業化定製保障到位。（大陸央視）

陸國產C919商業運行專業化定製保障到位。（大陸央視）

大陸央視網報導，大陸國產大飛機C919自2023年5月28日開啟商業營運，已經過去15個月。8月底，C919再次交付新客戶。繼東方航空之後，國際航空和南方航空同時接收首架C919飛機。東航是首家商業營運C919的航空公司，已經接收7架，累計執行商業航班逾3600班次，飛行1萬小時。

東航是大陸C919客機首家用戶，已開通上海虹橋至成都天府、北京大興至上海虹橋、北京大興至西安咸陽等5條C919航線。

東航C919機型座艙長呂詩晨表示，現在C919能直飛的航線越來越多了，像北京、成都、西安，東航也剛剛開了廣深航線。

在中國商飛客服公司C919製造團隊，為了滿足市場需求，不斷優化生產工藝與流程，提高C919飛機製造效率。

中國商飛運行支持部副部長梁勇表示，主製造商跟航司在談判購機協定時，會評估航司運行能力，提供客戶服務方案。根據客戶意願、營運特點提出選型需求。

中國商飛維修交付中心交付部部長葛堅表示，

今年4月，國航和南航分別與中國商飛簽署了100架C919飛機購買協定，並計畫於2024年至2031年分批交付。

投入商業運行後，很多乘客專程買票體驗C919。最大感受就是舒適和平穩。乘客滿意一部分來自飛機性能，還有一部分是乘務人員貼心服務。各家航司都在加快組建專業團隊。

中國商飛飛行教員楊延延，帶著3名飛行員進入飛行模擬器培訓。通過多項測驗後，這些飛行員將成為駕駛C919飛機機長。

楊延延表示，正在培訓的C919飛行員都是各個航空公司經驗豐富的飛行員教官，有著多年駕駛經驗。但當他們真正駕駛過C919飛機後，都會對這架大陸國產飛機讚不絕口。

不僅專業的C919飛行團隊在快速建立，為乘客提供客艙服務的乘務人員數量也在增加。雖然看起來只是換了一種機型提供服務，但其中有很多要學習的內容。

截至目前，中國商飛已經為國航和南航培訓了27名飛行員和81名乘務員，可滿足南航和國航初期運行的人員需要。

在C919投入商業運行過程中，還有一個維護保養團隊為飛行保駕護航。8小時的每天飛行時間意味著單架C919每天可以執飛兩條航線的往返航班任務。能有這樣成績，離不開C919的機務維修團隊。

張海榮指出，他所在的大陸國產飛機維修部2020年初成立之初，只有13名維修工程師，近年來人才培養，已發展到近200人規模，是專門為大陸國產飛機提供維修維護的保障團隊。