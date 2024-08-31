有許多面向能深入認識台灣發展，國發會檔案管理局保存維護及多元推廣的臺鐵公司鐵道檔案，讓長長的歷史有了小縮影，後人能因此輕輕體悟扎根的臺灣記憶。

「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話行動展」 巡展30日在臺北車站開展，以具有重要古物文資身分的臺鐵檔案為核心，以地圖、照片、公文書等檔案呈現，描繪出時空流轉下臺鐵人的工作及生活風貌。檔案管理局長林秋燕說，展出還結合漫畫家簡嘉誠創作《青空下的追風少年》故事軸線，瞭解戰後臺鐵人生活圈，以及車站周邊社會脈動與人員流動的歷史變遷。

《青空下的追風少年》漫畫曾獲日本外務省第17屆國際漫畫獎金獎，故事二創在二戰末期時空背景下，主角尹立森與女主角郭文惠的明信片往返，講述其與臺鐵有關的成長、旅程、挑戰、蛻變、以及進化的精采生活篇章。許多原創素材參考檔案局保存的檔案，融進檔案史料及臺鐵人的生活圈，而重要場景之一正是巡展開展的臺北車站。

臺鐵公司副總經理黃振照表示，臺鐵檔案不僅是鐵道歷史的紀錄，更是臺灣整體發展的縮影，此次能回到臺北車站展出別具意義，亦突顯國家檔案局的任務重大與獨特價值。林秋燕則說，期待經由行動展能持續擴大國家檔案能見度，局裡將透過行動展的微型展覽模式，提供各界申請借用。

《青空下的追風少年》漫畫作者簡嘉誠還點出，下一個巡迴展出的地點設定在嘉義車站，其實是經過設計巧思，歡迎大家先來臺北車站西一門廳展一探究竟，展覽期間即日起至9月14日在臺北車站出，將不定期發送限量明信片式摺頁，並有臺鐵文化志工的導覽解說，民眾前來觀展可以一起感受檔案裡時代與列車行進的速度及風景。