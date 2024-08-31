在奧運會等國際賽事上，選手們奪得獎牌後，常常披著自己國家的國旗慶祝，這一刻無疑是他們為國爭光的高光時刻。然而，對擁有多重國籍的選手而言，代表哪個國家參賽卻是一個複雜的抉擇。國際奧委會（IOC）的章程，並非以國家為單位來定義會員，而是以地區或組織為基礎，這樣的安排旨在淡化國家之間的界限，強調「奧林匹克大家庭」的理念。儘管如此，各國仍會積極爭奪獎牌，國際賽場上依然是一場國家間的較量。

奧運國籍爭議 你是哪國人？【今天動了梅】EP24 #撐竿跳 #國籍 #奧運

一位典型的例子是目前代表瑞典的男子撐杆跳選手阿曼德·杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）。這位24歲的年輕選手，出生於美國路易斯安那州，但因為母親的瑞典背景，他在15歲時選擇代表瑞典參加國際賽事。杜普蘭蒂斯在田徑賽場上屢創佳績，成為世界紀錄保持者，被譽為撐杆跳界的「閃電波特」。

杜普蘭蒂斯的選擇背後有著深思熟慮的考量。美國田徑選手實力雄厚、競爭激烈，而在瑞典，他成為了無可爭議的一哥，不僅獲得了參賽機會，還享有高度尊崇的地位。瑞典的支持讓杜普蘭蒂斯在國際舞台上大放異彩，並獲得大量商業代言機會，包括與瑞士名表品牌Omega的合作。

南非裔高爾夫選手羅里·沙巴提尼與斯洛伐克女子結婚，並代表斯洛伐克參加東京奧運，最終獲得男子高爾夫銀牌。（圖/美聯社）

不僅是杜普蘭蒂斯，其他運動員也經常因各種原因選擇改變國籍。例如，南非裔高爾夫選手羅里·沙巴提尼（Rory Sabbatini）在職業生涯後期因成績下滑，透過與斯洛伐克女子結婚，成為斯洛伐克公民，並代表該國參加東京奧運，最終獲得男子高爾夫銀牌。這一選擇引發了不少爭議，但沙巴提尼表示，他希望通過自己的表現激勵斯洛伐克的高爾夫運動發展。

Zulfiya原名趙常玲，原是大陸河南選手。她歸化為哈薩克公民。參加了倫敦奧運會並奪得金牌，但後來因違規使用禁藥被取消資格。（圖/美聯社）

轉換國籍有時並非選手自主決定。2014年仁川亞運會上的女子舉重選手Zulfiya，原名趙常玲，原本是中國河南的選手。她在2007年被哈薩克舉重代表團選中，並被歸化為哈薩克公民。最終，她以哈薩克選手的身份參加了倫敦奧運會並奪得金牌，但後來因違規使用禁藥被取消資格。這一例子顯示了國籍變更在國際體壇上的複雜性。

對於許多運動員來說，能夠站在奧運的舞台上，是一生中最重要的榮耀。不論是因國籍的選擇還是被迫改變，這背後的故事反映了他們在追求卓越與榮譽時所經歷的多重考量。隨著國際運動界的交流越來越頻繁，運動員國籍選擇的現象將會愈發普遍，這也為我們提供了一個思考：在國際賽場上，究竟是個人榮耀重要，還是國家榮譽更勝一籌？