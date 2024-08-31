大陸女星劉亦菲空靈且清新脫俗的氣質，加上絕美古裝扮相讓她被封為「神仙姐姐」，而先前她憑藉新劇《玫瑰的故事》中展現精湛演技，讓她人氣翻漲飆升。劉亦菲8月25日迎來37歲生日，寵粉曬出多組寫真美照，其中一套叛逆風格的照片，與平時氣質溫婉形象判若兩人，掀起大批網友圍觀。

劉亦菲在IG更新貼文，曝光一連8張美照，畫面中可見她放下一頭秀髮，身穿純白洋裝，露出纖細手臂發現上面有著一朵耀眼紅玫瑰紋身，側面拍攝角度，完美五官線條一覽無遺，嘴裡叼著一朵鮮黃玫瑰花，坐、躺在床上，慵懶唯美又夢幻。

劉亦菲曬出唯美躺床照。（圖／翻攝自劉亦菲 IG）

沒想到，照片翻看到後面令粉絲更加驚喜，她改畫上濃烈煙燻妝，身穿黑絲薄透上衣胸前辣開倒三角，視線往下尺度破表，一雙黑色網襪辣開到腿根，眼神勾人放電，帥氣打鼓的模樣叛逆又時尚。

劉亦菲展現叛逆風格，令粉絲相當驚喜。（圖／翻攝自劉亦菲 IG）

貼文曝光後，湧入超過13萬粉絲搶看，留言表示：「這組照片真是太驚喜了 」、「我要瘋掉了劉亦菲，那麼漂亮幹嘛啦」、「生日快樂」、「神仙姐姐好美」、「好美啊啊啊啊啊啊許願下輩子長這樣」、「迷死我了」、「魅力這個東西在你這簡直就是信手拈來」。

劉亦菲日前演出《玫瑰的故事》女主角「黃亦玫(玫瑰)」在人生各階段的經歷與感情觀，創下亮眼收視成績，有網友看完之後，認為劉亦菲的人生經歷和女主角玫瑰有許多相似處，忍不住大讚她「簡直本色出演」。