味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員小珍奶，擁有甜美臉蛋及傲人魔鬼身材，人氣居高不下的她，Instagram擁有28萬粉絲追蹤。近來為了球隊周末舉辦的主題日拍攝宣傳影片，再度展露不科學的超狂身材，引起粉絲暴動。

味全龍本周末在天母棒球場舉辦「龍粉知己海灘之約女孩日」，找來人氣球員及啦啦隊當看板人物，拍攝一系列宣傳影片。小珍奶日前進棚開拍時，身穿紅色比基尼搭配白色熱褲，不僅全身雪白肌膚及一雙修長美腿全被看光，傲人的渾圓雪乳幾乎要撐破泳衣，成為萬眾矚目的焦點。此外，她還隨著指令在鏡頭前跳動，上下狂震影片曝光，讓所有人看的鼻血直流。

小珍奶傲人渾圓雪乳幾乎要撐破泳衣。（圖／bubbletea_wang Instagram）

小珍奶不僅在鏡頭前擺出撩人動作，還不停晃動蜜桃翹臀，接著羞喊：「跳了好多下，大家還不來嗎」，希望球迷周末能踴躍進場加油。影片曝光短短1天就超過8萬人朝聖，粉絲更是湧入留言：「請問這影片為什麼跟鐵達尼號一樣長達3小時」、「明天上班決定看整天了」、「好辣好可愛的小珍奶」、「穿這樣跳啦啦隊應援，應該一堆男生流鼻血吧」、「怎麼可以給小朋友看到？請把票轉讓給我，在這裡誠心拜託了」。

小珍奶曾是年薪百萬的科技業主管，2023年轉換跑道擔任「Dragon Beauties」練習生，人氣紅不讓的她，如今已經轉為正式成員，此外，她還推出過個人單曲、數位寫真《真芯愛你》，朝多元化領域發展。