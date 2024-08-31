許多人都有生菜買回家冰冰箱，沒幾天就發霉、爛掉的經驗，廚師表示，新鮮的生菜買回家後，只要10分鐘稍微處理一下，就能延長保鮮7天。

英國《快報》（Express）報導，美國廚師暨食譜網站「The Clever Carrot」創辦人拉法（Emilie Raffa）表示，生菜買回家後的第一步不是直接連同透明包裝袋冰進冰箱，而是先準備一盆乾淨的水，將生菜取出放進盆子裡浸泡。

廚師建議，生菜買回家後要先浸泡、清洗。（示意圖／shutterstock、達志）

拉法表示，讓生菜浸泡在水裡，待葉片上的污漬全數浮在水面上後，再將生菜取出置於乾淨的布上，再用另一塊布輕拍葉片，直到水分被吸乾。接下來務必確認生菜已完全乾燥，因為葉片上任何殘留的水漬都會導致生菜快速腐爛並發霉。

Unfortunately, lettuce is one of the most discarded foods in home kitchens. When you get it home, remove and compost any damaged leaves. Wrap whole lettuce in a lightly damp paper towel, return it to the plastic bag, and store it in the crisper with humidity to keep it crisp. pic.twitter.com/NJ4QrHPZBb — Taste USA (@tasteusa_ca) July 19, 2024

將生菜放進冰箱保存前，先在冰箱蔬果保鮮室裡墊上一塊乾淨的布，上頭放置一張廚房紙巾，若是存放的不是整顆生菜，而是生菜葉片，民眾也可以改用容器盛裝。

拉法指出，將生菜放在紙巾上時，要確保不要將保鮮室或容器塞得太滿，接著再在生菜上頭放置另一張紙巾，以吸收多餘水氣，如此即能讓生菜保持新鮮爽脆長達一周。

拉法解釋，放進冰箱保存前要先清洗生菜並晾乾，此步驟的目的在於去除表面可能導致發霉的細菌。

保存時要預防生菜腐爛、發霉，關鍵在於降低儲存生菜空間的水氣含量，生菜因含水量高，會自然滲出多餘水份，因此將生菜與能吸水的物品一起儲存，有助於延長保鮮期。