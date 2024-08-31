高雄近年接連舉辦大型演唱會，引發演唱會經濟效益的討論。有看法認為，透過舉行大型演唱會，可帶動周遭住宿及餐飲的需求；但也有人質疑，高雄市政府為了吸引演唱會進駐，祭出免收場館租金優惠，這樣的做法是否合適？

同樣的爭論，也出現在新加坡。今年三月初，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡舉行演唱會，是其巡迴演出中，在東南亞唯一的一站，讓周遭鄰國分外眼紅，認為是因為該國政府端出高額補貼，才讓天后獨厚新加坡。

姑且不論補貼的做法適當與否，單從經濟效益來看，新加坡第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長二．七％，優於預期，泰勒絲的演唱會居功甚偉。

根據估算，光門票收入就高達約新台幣十八億元，再加上觀眾在演唱會期間的消費，整體收益超過新台幣一百二十億元，占新加坡全年GDP的○．○五％，單是六場演唱會就能貢獻逾百億元的收入，經濟效益可見一斑。

國家小又缺乏自然美景

靠觀光＋商務放大經濟效益

但這也只是一連串大型活動的開端，今年九月全球最大的賽車盛會一級方程式賽車（F1）將接力登場；明年迪士尼豪華遊輪將首次造訪亞洲，也選擇新加坡做為起訖的母港。

這正是新加坡的策略：透過補貼吸引大型活動進駐，這些活動不限於觀光旅遊，還包括商貿往來，然後再將觀光和經貿緊密相連，把整體經濟利益放大到極致。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志接受商周專訪時表示，新加坡在發展觀光的策略難題，是如何克服國家小又缺乏資源的劣勢。

該國面積僅七百三十多平方公里，約台灣新北市面積三分之一大，又不像瑞士可利用自然景觀吸引遊客。

先天條件不良，要促進觀光，只能仰賴各形各色的活動，讓新加坡成為旅遊的目的地，而非轉至其他國家的中繼站。

但如果只靠演唱會、運動賽事、大型節慶等軟性活動，只會對觀光業有所助益，無法像漣漪一樣擴散出去，這又是一道難題。

因此，新加坡長遠的策略規畫是：將觀光旅遊和商務活動結合，全世界各領域的菁英遠赴新加坡，除了出席展覽會、研討會外，還可順道欣賞運動賽事。如此一來，觀光效益便能轉化為經貿效益，帶動各行各業一起興隆。

以去年F1新加坡大獎賽為例，在賽事期間，共舉行二十八場MICE活動（展覽、獎勵旅遊和會議的統稱）。潘政志說，許多金融、科技界的商業及學術領袖，不一定會遠赴新加坡與會，若以F1賽事為誘餌，讓他們覺得參加會議還能觀看比賽，就會大幅提高參與意願。

新加坡光是靠MICE活動，新冠疫情前，一年就創造超過三萬四千個就業機會，以及每年新加坡幣三十八億元（約合新台幣九百三十一億元）的經濟產值，這還不包含間接衍生的商機。

當地旅遊局也會爭取大型表演活動在F1期間舉行，讓不同活動之間能發揮協同效應。

潘政志舉例，有一次他們協調周杰倫的演唱會，在F1閉幕當天舉辦，「很多遊客看完賽車，接著就去聽演唱會，讓美好的旅遊體驗一直延續下去，」潘政志說。

不過，要將觀光旅遊和經貿活動緊密結合，並非想像中簡單，如果沒有在「組織文化」與「組織設計」精心設計，結果會事倍功半，甚至窒礙難行。

團結文化＋政府組織設計

兩關鍵把餅做到最大

新加坡怎麼做？首先是塑造團結文化。潘政志指出，新加坡政府從小不斷教導民眾一個觀念：新加坡很小，天然資源又匱乏，國家隨時有可能滅亡，唯有團結攜手打拚，才能生存。

在此文化的薰染下，各政府單位在規畫政策及活動時，會以整體國家利益為考量，不會認為事不關己而各自為政。

再者，是設計有利協調的組織架構。新加坡將旅遊局和經濟發展局，歸建於貿易與工業部之下，又在旅遊局之下設置展覽會議署。潘政志說，這樣的組織設計，讓旅遊局在規畫活動時，不會只局限於觀光利益，也會斟酌經貿利益。

舉例來說，在F1舉辦期間，旅遊局負責協助籌辦賽事；展覽會議署負責協調國際商業展覽及會議，能集中在賽事期間舉行；經發局則負責邀請重要的商業及學術領袖與會。

三個單位分別肩負籌辦賽事、舉辦會議、招商，彼此緊密協調，把餅做大，讓大型賽事及演唱會超越觀光利益的範疇。

領袖們的兒女，也會想要到新加坡看泰勒絲演唱會，這也是促成他們闔家造訪新加坡的誘因。

不過，頻繁舉行大型活動，也有副作用，就是經濟利益無法公平分享。

F1賽期向飯店加稅

避免利益集中在少數贏家

像是F1新加坡大獎賽，最大特色是以市街為賽道，且在夜晚舉行。因為道路要封阻數天，會造成民眾出行不便，而且最大的受益者是飯店業者，在這期間，不僅一房難求，房價還是平常的兩、三倍之多。

高雄也有類似情況，每逢大型演唱會，房價就會一飛沖天，甚至屢屢有旅宿業者因為哄抬房價而被裁罰。

為了力求利益雨露均霑，新加坡政府除了向人民宣導，大型活動對國家經濟發展的好處，也會在這段時期向飯店業者加徵旅館稅，將部分的機會財利益歸公，避免飯店業者圖了多數好處，引起不公之鳴。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認同這樣的做法。他強調，旅館稅若能直接回饋到活動主辦單位，將可鼓勵大家舉辦更多的大型活動。

新加坡的經驗給台灣的啟發是，觀光產業如同一個支點，它可以翹起更多產業的發展；它也是一個觸媒，可以連結人才、資金的交流往來。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，大型國際會議在遴選舉辦國時，觀光是一個非常重要的參考指標，因為主辦方會希望與會者不只來開會，還能在當地旅遊，玩得盡興，下次才會想繼續參與。

「我們從來不會只純粹發展觀光，而是將經貿活動一起納入規畫，我們追求的是經濟效益極大化，要通過觀光讓每個行業都能蓬勃發展，」潘政志表示。

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