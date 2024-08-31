香港天王劉德華出道超過41年，在歌壇、戲劇領域都獲得亮眼成績。而與無數大咖藝人和美女合作過的他，曾在節目中提到，自己認為最漂亮的美女就是擁有「香江第一美人」之稱的關之琳，隨後更透露，對方游泳非常厲害。

劉德華過去在綜藝節目《康熙來了》接受訪問時，被主持人小S徐熙娣問到，心目中有沒有美女名單；對此，劉德華坦言「有」，隨後完全沒有猶豫直接回答「第一名關之琳」，讓小S聽忍不住笑說「那就跟吳孟達一樣啊」。

劉德華認為最漂亮的美女就是擁有「香江第一美人」之稱的關之琳。（圖／中時資料照）

接著，小S好奇繼續追問，之所以認為關之琳漂亮，是因為五官精緻還是個性？劉德華表示，是個性。同時他也提到關之琳游泳很厲害，「大家以為她游泳一定是穿的很性感，沒想到她戴一個泳帽和蛙鏡，還穿一件像是學生比賽的那種泳裝，原來她游泳很厲害。」一番話讓蔡康永忍不住問：「所以她不穿比基尼？」劉德華則笑說：「沒有，我還特地下去」。

影片嵌入自康熙好經典YT

其實「劉德華全球歌迷影迷會」曾微博分享劉德華受訪談到感情的片段，當時他被問到「你跟關之琳是不是有一手？」劉德華回：「什麼叫一手，先說清楚，我們有兩手」，之後解釋他其實也想，但就是沒有，並坦言很欣賞對方，可是總覺得關之琳名花有主「不知是真是假，總覺得她有男朋友」。

劉德華坦言欣賞關之琳。(圖／中時資料照片)

關之琳曾是劉德華心中的第一美人。（圖／中時資料照）