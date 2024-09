大陸遊戲「黑神話:悟空」在全球爆紅,許多台灣人開始思考為何我們做不到?台灣電競協會理事長施文彬表示,台灣曾是遊戲產值三大巨頭之一,現今產業資源不足成為最大敗因。此事引起熱烈討論,許多人則認為,台灣廠商只想賺快錢,不願長期投資開發,才失去領先優勢。

悟空為大陸首款3A動作遊戲,即「A lot of time」、「A lot of money」、「A lot of resource」花費大量時間、金錢及資源去打造的遊戲,另有一說則是象徵遊戲的最高評級,可謂史詩大作。

反思台灣遊戲產業的狀況,三立新聞網報導,施文彬坦言,台灣曾是世界第三大遊戲生產國,僅次於日本與美國,「題材上可能要思考一下,但資金與技術面基本上應該都不是問題,資源不夠才是主因。」

話題引起PTT網友們熱烈討論,許多人提及「賺快錢」的想法是遊戲產業的現況,也是造成台灣人無法產出大型自製遊戲的原因,「台灣企業只想賺快錢,穩穩代理賺課金就好」、「代工習慣了,早沒創造力啦」、「從開始狂代理,再轉手遊,就知道只想要快錢了」、「可能真的不夠愛遊戲吧,博弈爽爽賺。」