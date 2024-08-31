大陸遊戲「黑神話：悟空」在全球爆紅，許多台灣人開始思考為何我們做不到？台灣電競協會理事長施文彬表示，台灣曾是遊戲產值三大巨頭之一，現今產業資源不足成為最大敗因。此事引起熱烈討論，許多人則認為，台灣廠商只想賺快錢，不願長期投資開發，才失去領先優勢。

悟空為大陸首款3A動作遊戲，即「A lot of time」、「A lot of money」、「A lot of resource」花費大量時間、金錢及資源去打造的遊戲，另有一說則是象徵遊戲的最高評級，可謂史詩大作。

反思台灣遊戲產業的狀況，三立新聞網報導，施文彬坦言，台灣曾是世界第三大遊戲生產國，僅次於日本與美國，「題材上可能要思考一下，但資金與技術面基本上應該都不是問題，資源不夠才是主因。」

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人提及「賺快錢」的想法是遊戲產業的現況，也是造成台灣人無法產出大型自製遊戲的原因，「台灣企業只想賺快錢，穩穩代理賺課金就好」、「代工習慣了，早沒創造力啦」、「從開始狂代理，再轉手遊，就知道只想要快錢了」、「可能真的不夠愛遊戲吧，博弈爽爽賺。」