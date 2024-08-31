股票新手需要好好研究，一名月薪5萬元的網友在Dcard分享，他近幾月陸續買進14檔個股，總成本約31萬元，目前總報酬率-8.63%，其中錸德賠最多，2張損益-30.28%，整體損失近2.7萬元，上網求解該怎麼投資，引發網友討論。

原PO發文表示，他前幾個月開證券戶，陸續聽信謠言買進14檔標的，而他每月薪水5萬元，前幾個月薪水都忍不住All In股市，沒有觀察股市震盪，導致帳面虧損。

從原PO分享的截圖來看，他的持股包括元大台灣50、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、元大臺灣ESG永續、國泰永續高股息、國泰台灣領袖50、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、群益科技高息成長、鴻海、錸德、鴻準、技嘉等。

原PO進一步詢問「沒有大筆資金買個股、想存ETF的話，哪些ETF比較好？持股裡哪些可以淘汰脫手？」、「還不熟悉股市生態的話，每個月固定投3萬的話，定期定額會比較好嗎？」

網友紛紛建議，「買太多了，市值型可以留006208富邦台50，高股息留00713元大台灣高息低波」、「真的買超散，其實一檔就夠， 0050或006208，大盤ETF二選一」、「太多檔不好顧，建議集中火力1～2檔才有精力照顧」。

◎免責聲明：本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

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