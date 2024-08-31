購屋貸款避遺產稅，小心得不償失！一位人妻分享，她住在父親名下價值1500萬元的房子，為了節省稅金，父親提議她透過貸款方式購置該房屋。對此，律師提醒，將房產出售給子女或由子女繼承，前者支付的遺產稅可能高達後者的3倍，此舉未必划算。

一位人妻於Dcard發文提到，她們一家目前居住於父親價值1500萬元的房屋中。為了規避稅務，父親提議不採取贈與方式轉移產權，而是由女兒以貸款方式購買房屋。如此一來，可省下贈與稅及部分房地合一稅。

針對此案例，恩典法律事務所創辦人蘇家宏透過臉書發文，指出父親將房屋出售給女兒，除了需繳納土地增值稅外，經由售屋而取得的現金，可能使未來繼承的遺產稅金額增加，整體考量，此種方式未必能節省稅負。

蘇家宏深入解析，父親出售房屋給女兒時，需繳納土地增值稅等稅金，而取得1500萬元買賣價金，假使父親沒有花用該筆資金，未來1500萬元存款的遺產稅，以最低稅率10％計算，需繳納約150萬元的遺產稅。

相較之下，若父親選擇以繼承方式將房產留給女兒，以不動產公告價格計算，房地公告價可能只有500萬元，同樣按10%遺產稅率計算，僅需繳納50萬元，省下可觀的遺產稅。

他表示，將房屋出售給女兒，整體而言，雖然現在無須繳納贈與稅，且未來可節省房地合一稅，但與直接透過遺囑繼承相較，未必有節稅效果。建議諮詢專業律師或會計師，評估整體狀況後再做決定。

蘇家宏強調，財富傳承的首要考量應為讓女兒一家體會到父親的愛護與關懷，透過遺囑傳承是一個好方法。父親僅需訂立一份合法的遺囑，明確指定房產由女兒繼承，同時指派遺囑執行人，以確保女兒一家未來的居所權益。如此，女兒全家定會感激父親生前的遺囑安排。