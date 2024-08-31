民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆料動用選舉補助款買4300萬元商辦將信託。民眾黨於29日下午15時召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，柯也親自現身鞠躬道歉，宣布經思考要向黨請假3個月，自動申請調查。而入口網站「Yahoo奇摩」就針對柯文哲宣布請假三個月申請調查的議題進行民調，沒想到有80.6％的民眾認為「無助於挽回民眾黨形象」，同時有27.6％的民眾認為「蔡壁如」最適合當民眾黨的代理人，引發討論。

入口網站「Yahoo奇摩」8月29日至9月3日進行民調：「柯文哲宣布請假三個月申請調查 你的看法？」截至30日晚間23時，已有1萬7千多人參與投票，結果顯示有11.6％的民眾認為「有助於挽回民眾黨形象」，80.6％的民眾則認為「無助於挽回民眾黨形象」，另也有7.8％的民眾認為「不知道／沒意見」。

同時該民調還提問「你認為柯文哲請假期間，誰適合當代理人？」結果則顯示，有22.4％的民眾認為是「黃國昌」，有27.6％的民眾認為是「蔡壁如」，有3.9％的民眾認為是「黃珊珊」，有5.3％的民眾認為是「張啟楷」，有0.4％的民眾認為是「許甫」，有3.1％的民眾認為是「陳智菡」，有1.2％的民眾認為是「林富男」，有5.9％的民眾認為有「其他人選」，另也有30.2％的民眾認為「不知道／沒意見」。

Yahoo奇摩的網路民調截至9月3日，目前投票仍在持續當中。

★未經判決確定，應推定為無罪。