民眾黨主席柯文哲昨（30）日因京華城案遭檢方以被告身分約談，同時，民眾黨中央黨部、柯的住家和位於台玻大樓的辦公室遭到搜索，消息震撼全國，而與印度神童阿南德（Abhigya Anand）同門、台灣吠陀占星權威李靜唯指出，柯今年遇上「死神流年」，恐會有「禁錮牢獄之災」。

針對民眾黨中央黨部、柯文哲住家和辦公室遭搜索，民眾黨昨天提出2點聲明指出，首先，民眾黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。再來，支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲捍衛清白。

李靜唯昨在臉書發文表示，看著柯文哲被搜索、今非昔比的模樣不禁鼻酸，因為自己曾欣賞過他獨樹一幟的政治風格，不得不承認他是台灣政壇上繼立法院長韓國瑜之後，獨具政治魅力的政黨領袖之一。她指出，今年的「死神流年」對柯文哲而言甚為兇險，再加上吠陀占星「土星逆行在他的12宮」，這是一個跟官司「禁錮牢獄之災」，以及隱藏敵人有關的宮位。

李靜唯解釋，土星「是宿敵也是業力反撲」，再加上柯文哲今年「走土星流年」到2025年底左右，今年的「計都羅喉」又正沖他的團隊和媒體宮位，難怪今年總統大選落選後就是非不斷，儼然變成談話節目的箭靶和公敵，這對一路平步青雲，堪稱人生勝利組的他，確實是生命中難以承受之重。

「其實去年的『吊人流年』已然暗示他，要懂得犧牲退讓的『老二哲學』」，李靜唯感嘆、柯文哲聰明絕頂，卻還是因為一念之差，步入聰明反被聰明誤的境地，緊接著的「節制逆位流年」，不僅讓他人際關係出現大破口，甚至可能會失去自由或被限制出境，對比過去的大鳴大放，真的讓人不勝唏噓。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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