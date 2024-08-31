民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積率圖利案，住家與民眾黨辦公室等處遭搜索，柯文哲也被檢廉帶回調查。網紅「館長」陳之漢曾放話，如果柯文哲被搜索，他就要馬上帶人去包圍地檢署，不過至今仍無動作。館長30日開直播表示，當他是民進黨？像那些傻鳥說走就走？警政署等單位打來要他不要前去，衝北檢也要有理由，他還在等事情更明朗化。

陳之漢30日開直播表示，看到一堆人到他的直播留言，他不禁說，他要跳什麼船？他沒在怕 ，挺柯就挺柯。他個人的看法是，真的很誇張，若要押柯文哲，也要說個理由給他們聽聽看。

陳之漢接著表示，下午他有接到警政署、地方、記者等單位打電話來，問他有沒有要帶人前去北檢，人家在拜託了，說不要造成人家的困擾。警政署的人打電話來問，他幾點要到？他打電話給民眾黨，有沒有搜索到錢？他剛起床就有新聞說他要去衝北檢，拒馬也準備好在等他。

陳之漢認為，廉政署請柯文哲和陳佩琪去說明，他們又還沒被羈押，若要號召群眾去抗議，「出兵」也要有一個目的性，當他是民進黨？像那些傻鳥說走就走？他和民眾黨現在都在等，他也想要了解，若要收押柯文哲，是柯文哲收了多少錢嗎？跟前桃園市長鄭文燦一樣嗎？

陳之漢表示，如果真的在柯文哲家搜到錢，他們自己也漏氣，只能惦惦給人罵。但事情還沒明朗化，他也還在等，民眾黨也說不要那麼急，他們也不清楚，就先等到事情更明朗化，要有理由才會去衝，他又不是傻鳥。

★未經判決確定，應推定為無罪。