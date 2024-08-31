針對京華城案，檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30）日早兵分多路，前往柯文哲住處、辦公室等地搜索。而本文就「京華城容積率」和「公務員圖利罪」做簡單之介紹。

● 土地使用分區和容積率

容積率是指一坪土地可以換算成蓋幾坪房子，容積率越高，每一坪土地可以換算房屋的坪數就越多。容積率的多寡，與所在地點的土地使用分區有關。

土地使用分區主要分為住宅區、商業區、工業區、行政區、文教區等等；住宅區又可區分為住一、住二、住三、住四等，商業區分為商一、商二、商三、商四，每一個分區的容積率規定均不相同。

以台北市為例，「商四」容積率是 800 ，也就是 1 坪土地可以建 8 坪的房屋，「商三」是 560 ，也就是一坪土地可蓋 5.6 坪房屋。

另外，還有所謂「容積獎勵」，中央政府的容積獎勵，包含「都市更新容積獎勵」、「危老重建容積獎勵」，台北市則訂有「台北市都市更新建築容積獎勵辦法」。

●京華城案要如何適用上述容積獎勵辦法？

威京集團的京華城土地，1991年從「工三」 （容積率300%）變更為「商三」，（容積率560%）。

後來經過台北市政府提出數項附加條件後，郝市府認為京華城容積率應為392％，但是遭到監察院糾正。2018年，柯市府依照監察院的糾正意見，將京華城容積率定為560%。

到2020年，京華城再依都市計畫法第24條，向台北市都發局申請容積獎勵，使原本的560%增為840%，因此產生爭議。

●刑法第131條圖利罪與裁量權

刑法第131條規定，「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。」

問題在於公務員可以行使裁量權時，如何認定是「明知違背法令」而圖利私人？

目前實務上認為，公務員因個案而行使裁量權時，應在法令規範範圍內選擇適當之處分，不宜有逾越裁量權或濫用裁量權之情形。如果公務員行使裁量權時，明知逾越法令授權範圍而越權裁量時，仍構成圖利罪之「違背法令」要件。

至於雖在法令授權範圍內之裁量，但裁量不當或不符公平原則、比例原則時，仍須依其情節，論究行政責任，但此時可能就不構成刑法上圖利罪。

柯文哲是否構成圖利京華城的關鍵因素，應視是否於法令規定範圍內選擇適當之處分、並且未逾越授權範圍、也未濫用裁量。否則，若明知逾越法令授權之範圍而為越權裁量時，仍符合圖利罪之要件。

★未經判決確定，應推定為無罪。