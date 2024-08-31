香港男星余文樂2017年與女星王棠云結婚後，育有一對兒女，近年他都待在日本發展事業，一家4口也在當地生活，十分幸福。日前他就在社群曬出一張照片，只見他抱著女兒並嘴對嘴親吻，父女倆感情相當親密，怎料卻引起網友反感，掀起兩派意見熱議。

余文樂26日在社群曬出與女兒的甜蜜合照，只見他戴著墨鏡，身穿白色T恤及黑色短褲，女兒則綁著馬尾夾上蝴蝶結髮飾，模樣相當可愛。而余文樂將女兒抱坐在大腿上，女兒也用手扶著爸爸的臉龐，兩人嘴對嘴親吻，充分展現父女倆的甜蜜情感，畫面非常溫馨。

然而，照片曝光後，卻有網友表示反感，「有娃了也理解不了，非得親嘴」、「感覺有點不對勁」、「這個不是小嬰兒，我感覺有點戀童癖的感覺」、「說不出來的感覺」，但也有人認為，「滿滿的父愛」、「有可能是女兒主動想親爸爸呀」、「這個很正常啊，家人之間的愛」、「這還好吧，沒什麼不適呀」。雖然引起網友熱議，但該照片還是社群上吸引6萬多粉絲按讚。

事實上，先前歐陽妮妮被張書豪求婚成功時，爸爸歐陽龍就高興地與歐陽妮妮嘴對嘴親吻，同樣掀起許多討論，對此，有人表示，「畢竟不同生長環境會有不一樣的表達方式，有些家庭不管子女多大，在父母心裡永遠都是小朋友」，認為都是正常表達愛的方式。