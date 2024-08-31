網紅四叉貓晚間現身北檢，對柯文哲喊「阿北加油」，並說要見證歷史的一刻。

昨(30)日檢廉為查明京華城容積率弊案，一早前往民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地進行搜索，並帶回柯文哲及其妻陳佩琪回廉政署進行訊問，晚間陳佩琪移送北檢複訊後，於晚間9時56分獲請回；另外，網紅四叉貓（劉宇）上午現身柯文哲家外，晚上也到北檢，並對柯文哲喊話「阿北加油」，並說「要有始有終，要見證歷史的一刻」。

網紅四叉貓（劉宇）於昨(30)日上午分別現身台玻大樓的柯文哲辦公室，以及於台北市金山南路二段的住處外並自拍，晚間四叉貓也來到北檢外於現場喊話「阿北加油」，

四叉貓表示，「聽到他們(柯文哲、陳佩琪)要移送到北檢，就一定要去，早上看完有始有終，早上有拍到晚上也要拍到，便跑來這邊等」，並說「要在這邊等，見證歷史的一刻」，他也提到「上次高虹安有見證到，所以這次柯文哲我也要見證」。

四叉貓也表示，待到柯文哲人進去北檢後便會離開，並且待在家中吹冷氣，看柯文哲能籌到多少保釋金出來，另外，他也向柯文哲喊話「阿北加油，我們還是挺你的」。

「若是柯文哲遭約談，館長要號招百萬小草包圍地檢署」四叉貓也回應，「館長最新的直播提到已經忘記這件事，那尊重他(館長)，那他這樣不帶隊，就沒有人了，我們就是在門口看，不要造成警察杯杯的困擾，晚上也不要來，我來看熱鬧就好」。

最後，四叉貓也感謝柯文哲，他說「這4個禮拜通告真的好滿，賺飽飽，我下個月的iPhone16真的不愁了，謝謝柯文哲」。

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署昨（30）日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭的謝姓妻子2名證人。

晚間7點40分左右，陳佩琪被約談結束，被移送北檢複訊，全程不發一語。檢察官偵訊2個多小時後，陳佩琪於晚間9時56分獲請回，陳佩琪在民眾的抗議聲中，由立委黃珊珊開車來接她返家。

晚間10時50分左右，彭振聲及妻子謝女2人被移送北檢複訊。目前僅柯文哲仍在廉政署訊問中，稍晚將移送北檢複訊。

★未經判決確定，應推定為無罪。