向來有「零負評」封號的女星林依晨，最近因為在陸綜《心動的信號7》節目中，舉手高喊「我是成都人」，引起話題。女星五熊30日在限動PO出與林依晨同框燦笑的合照，眼尖網友這才發現，原來她悄悄現身台北街頭。

照片中，戴著黃色棒球帽、身穿印有可愛鱷魚圖案的白色T恤，還背著後背包的林依晨笑得一臉燦爛；身旁好友則是一頭短髮、穿著黑T恤，露出甜甜微笑的五熊，背景看似在台北街頭。兩人同框合影還配字：「認識要20年了呀」，顯見彼此好交情。

左圖：五熊在限動PO出與林依晨在台北街頭的合照，右圖：林依晨(左2)與五熊(右3)曾合演「惡作劇2吻」。（圖／攝自IG bernice0222、八大電視提供）

先前綜藝節目出題「好人緣實測」，要來賓臨時call out好友來上節目，五熊就曾當場打電話給林依晨。當時，五熊開心喊：「嗨～依晨，最近有空嗎？」林依晨當下表示：「沒辦法，現在在外面工作。」五熊坦言自己有一個任務：「能不能夠邀請你跟我一起上《綜藝大熱門》？」林依晨撒嬌了一下：「原來是這個任務，可是很臨時耶。」五熊連忙回答：「如果之後的話，有沒有可能呢？」林依晨馬上接話：「之後的話當然有機會啊，就趕快敲通告。」

林依晨與五熊在2006年出演《東方茱麗葉》。（圖／中時資料照）

林依晨與五熊在2006年出演《東方茱麗葉》、2007年《惡作劇2吻》而結識成為好友，林依晨近日因為最近因一句「我是成都人」受到外界討論，但也無損彼此好交情，林依晨低調返台現身台北街頭，2人開心同框合照的畫面曝光後，再度成為焦點。