大通膨時代，幾乎什麼都在漲，就連吃的也節節攀升。近日就有網友PO照，表示自己去便當店買了4個便當，被收270元，未料一打開來看超乎想像，照片曝光網友也驚呼「老闆是在賺人情味嗎」。

女網友在「爆廢公社」PO文表示，自己到台南市某便當店買了4個便當，被收了270元，老闆還頻頻跟她抱歉，表示最近菜價實在太貴，但她回家打開盒子一看卻超乎想像豐盛，直說自己才該覺得不好意思。

女網友在台南便當店買了4個便當，被收270元，老闆還向她道歉說菜價貴，她直呼該說不好意思的是自己。(圖／爆廢公社)

透過照片可以看到，4個便當中除了主菜外，還有花椰菜、高麗菜、金針菇炒木耳、肉絲、等配菜，分量之多完完全全蓋住了白飯，卻平均一個不到70元。

照片曝光後網友也看呆，紛紛留言：「老闆太佛了吧」、「便宜到靠X啊」、「這在台北要400吧...」、「老闆要賺什麽？人情味嗎」、「這個分量300我也願意」；此外也有不少在地人秒認出，這間店是位在台南的百里香自助餐，沒有招牌，一賣就是20多年，Google Map評價也高達4.3星好評，拜訪過的人一致公認超便宜，笑稱老闆根本隨便客人夾。