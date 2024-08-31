在機車行工作俗稱黑手，時常把全身搞得又髒又黑，也因此遭許多刻板印象之人排斥。近日就有女網友感嘆，婆婆幫女兒徵婚，要求機車行的別上門，尷尬的是，兒子就是開機車行的，讓她傻眼到不行。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公是開機車行的，經濟收入撐起了這個家庭，但大姑已經高齡50歲，至今乏人問津，好不容易有人要介紹結婚對象，沒想到婆婆一聽到對方家裡開機車行的，當場開嗆「開機車行的不配我女兒」。

原PO傻眼，表示大姑只是一個高中畢業，月領30K的普通上班族，長相也非常抱歉，到了50歲仍沒人要，如今竟然敢瞧不起開機車行的，「這是在變相嗆自己兒子嗎」，大罵婆婆可悲又無知。

網友也校翻開酸：「黑手貴族不是叫假的」、「真的很傻，開機車行超賺的好嗎」、「機車行有技術根本不怕沒飯吃」、「婆婆根本是笑話啊」、「完全不懂行情」、「好險對方逃過一劫」、「機車行月入可高的，只是沒多少人有那本是」。