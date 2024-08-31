臺北憲兵隊士官督導長田仁龍士官長。（記者黃迪明攝）

今年榮獲「國軍模範團體主官、國軍楷模」殊榮的單位及個人昨日接受表揚，他們強調將全力以赴，持續站在第一線守護國人，成為保家衛國的堅實力量。

榮獲模範團體的陸軍43砲指部，因長年執行戰演訓任務表現優異，並於今年「凱米」颱風期間支援救災，無論在戮力戰訓，以及投入防救災工作，皆展現與民同在的仁義之師優良形象，成為鎮守南疆的精銳勁旅。43砲指部指揮官羅永昶少將將榮耀歸於官兵，並期許所屬再創新猷，勤訓精練不輟。

羅永昶指出，43砲指部今年先後執行年度精準飛彈射擊「雷霆操演」、重砲保養射擊訓練，皆以熾盛火力展現部隊堅實戰力；並因應國軍近年戮力推動「實戰化」訓練目標，帶領官兵持續強化部隊戰力，厚植地面作戰、短程防空能量，守護美麗家園。

榮獲國軍楷模殊榮的臺北憲兵隊士官督導長田仁龍士官長強調，回顧過去19年來的軍旅生涯，即便充滿困難與挑戰，但始終相信身為領導幹部，只要秉持榮譽、以身作則，並將官兵視為家人，用心付出定能獲取良好的回饋，成為彼此前進的力量，有效凝聚單位向心。