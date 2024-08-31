法國總統馬克宏29日起出訪塞爾維亞，並宣布塞國將採購12架法國「飆風」戰機；外界認為，這是立場相對親俄的塞國，向西方靠攏、逐步降低對莫斯科依賴的重要訊號。

馬克宏在為期2天的訪問行程中，與塞國總統武契奇共同宣布這項交易。馬克宏盛讚這是「歷史性的重要交易」，展現塞爾維亞的「戰略勇氣」，堪為區域榜樣；而針對「飆風」先進技術恐外洩俄國的擔憂，馬克宏強調合約涵蓋「全面的保障措施」。

武契奇表示，很高興成為「飆風」俱樂部之一員，這項合約將大幅提升塞國作戰能力。塞爾維亞與俄羅斯向來關係密切，長期以來操作MiG-29、MiG-21等俄製戰機，這是該國首度採購西方先進戰機。

塞爾維亞2014年就與歐盟啟動入盟談判，但因與俄「中」關係密切，談判進度幾乎停滯。本次決定採購法國達梭集團的「飆風」戰機，被視為塞國轉向歐盟的重要一步，也展現其試圖在傳統盟友與西方之間找到新平衡。