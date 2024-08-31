老人家在路邊賣東西，都會有善心人士幫忙購買，但也因此出現不少利用善心的老人裝可憐騙錢。近日有網友表示，蘆洲出現一名恐怖阿婆，求助小孩「幫我一下」，一顆紅豆餅賣100元，還是臭酸的，引發熱議，許多當地人一看到照片秒認出，該名阿婆早已行之有年，臭名昭彰。

臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」分享了一名母親的LINE對話，該為媽媽表示，自己兒子剛升上國一，放學後在學校附近遇到一個阿婆，上前裝可憐說「幫阿婆一下好嗎」，接著就成功騙到孩子同情心，花了100完買一顆紅豆餅，還是臭酸的。

該名媽媽表示她一聽就知道是誰，慶幸孩子沒吃，但書包全是臭酸味，洗到她很煩躁。媽媽說，她知道蘆洲有這號人物，但沒想到會找學生下手，因此決定公布警告大家，兒子得知被騙後心情也非常低落。

照片中一名阿婆頭戴鴨舌帽，騎著小折，上面載滿東西。不少當地人看到後一秒認出，是蘆洲傳說中的恐怖阿婆：「這人常出現在三民路上郵局」、「我女兒也買過她的爛水果，超可惡」、「上次在三民高中捷運站搭話推銷，我完全不鳥她」、「她騙小孩很久了，應該是知道騙不到大人，改騙小孩，非常可惡」、「傳說中的恐怖阿婆，不只蘆洲，三重也會出現」、「她在蘆洲混10年以上了，漂流不定，常找學生『幫阿婆買100元幫個忙好嗎』」、「有很多學生都被騙過」、「想說在三重好一陣子沒看到，原來跑去蘆洲...」、「幸褔戲院公車站也有她足跡」、「會出沒蘆洲夜市，受害者超多」、「超盧的，罵她髒話她才會怕」、「在三蘆住過幾年的應該都知道這號人物」、「早期更惡劣，不買還會被她酸」。