民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路搜索並約談柯文哲等人。據了解，柯文哲移送北檢複訊後，31日有提出拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。據悉，目前檢察官先就木可公司政治獻金法訊問中。

北檢表示，本署檢察官於今（31）日凌晨對柯文哲訊問過程中，被告表示不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭，檢察官曉諭柯文哲得先行休息後再接受訊問，惟仍遭柯文哲拒絕，經審酌柯文哲涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞。

倘若柯文哲未完成訊問程序，即任其自由離去，將使案情晦暗不明之風險驟升而有妨害偵查目的，故檢察官依刑事訴訟法第228條第4項但書之規定，當庭諭知逮捕，並告知相關權利、交付逮捕通知書。而柯文哲及辯護人表示行使提審權，目前程序進行中。

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