民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭的謝姓妻子2名證人。經漏夜偵訊後，檢察官認定涉犯重罪、有勾串滅證及逃亡之虞，依貪污之圖利罪向法院聲押禁見彭振聲。

北檢30日由忠組主任檢察官江貞諭與廉政署副署長林漢強2人親自帶隊搜索柯文哲住處，另忠組出動6名檢肅黑金檢察官分赴各地搜索，僅承辦的檢察官林俊言留守北檢。

據了解，檢廉本週就曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘提她到案，因此提前收網，在並28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准。

檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。檢廉在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，31日0時30分移送北檢複訊。

陳佩琪經北檢訊後請回。30日晚間10時50分左右，彭振聲及妻子謝女2人被移送北檢複訊。