民眾黨主席柯文哲今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。民眾黨中央緊急應變小組表示，柯文哲已接受調查近19小時，全力支持柯拒絕接受檢方長時間疲勞訊問，也呼籲法院提審時應審慎檢視逮捕程序合法性。

緊急應變小組表示，柯文哲自30日清晨7時，因檢察官持搜索票至住家搜索，即主動配合調查。在經由廉政署之馬拉松調查訊問，於31日凌晨0時30分始移至台北地檢署複訊至凌晨2時許，至此調查程序已近19小時。

緊急應變小組指出，歷經如此漫長之配合調查訊問，柯文哲向檢察官表示拒絕夜間訊問，然而檢察官堅持繼續夜間訊問。為繼續拘束柯文哲之人身自由，檢察官遂於凌晨2時許對柯文哲當庭諭知逮捕。對此逮捕程序之合法性，柯文哲之辯護人表示將向法院聲請提審。

緊急應變小組強調，對於柯文哲捍衛自身之合法程序權益，拒絕接受檢方長時間的疲勞訊問，民眾黨全力支持，並呼籲法院於提審程序中，審慎檢視上開逮捕程序之合法性，還給柯文哲應有之公道。