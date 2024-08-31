大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(31)台中地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另大台北、花東及苗栗以南，有局部36度以上高溫。

今（31日）各地多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；至於高溫普遍在33到35度，沒下雨時感受悶熱，大台北、花東及苗栗以南，有局部36度以上高溫。

中央氣象署預報，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨中南部有零星降雨，午後各地山區及中南部近山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出請留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日各地高溫普遍在33至35度，其中大台北、花東及苗栗以南有局部36度以上高溫發生的機率，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

紫外線方面，今日天澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，明天全台風速偏弱，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。