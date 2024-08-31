20多年前「老少配」小鄭與莉莉相差31歲的戀情，在當年轟動一時，2人還曾上《開運鑑定團》節目討論姊弟戀，星座專家唐綺陽從星座命盤發現2人固執又反骨，而且對彼此的吸引力很強，「有宿命的牽連」。

當時還是以舊名「唐立淇」上節目的星座專家唐綺陽，分析小鄭和莉莉為何相差31歲卻能擦出愛的火花？她直接點名固執且執意要愛的四大星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶。接著表示，莉莉是水瓶座，喜歡反抗權威；而小鄭是天蠍座，喜歡勇敢、有魄力、性感的女人，一旦鎖定目標就會勇往直前。

莉莉與小鄭曾在2001年大方上節目，星座專家唐綺陽分析2人命盤。（圖／攝自YT 東森綜合台）

再仔細看命盤，唐立淇直說「莉莉是很特殊的案例」。第一點星盤裡面有大十字，代表一生坎坷多波折；第二點夫星不顯、命主星又落在戀愛宮，代表愛情至上卻又多是孽緣，加上愛情宮有天王星，代表變化、革命，通常代表「奇怪的愛情」，即使用情很深，但沒有一段愛情是圓滿的；而小鄭「某種程度來說是偏執狂」，再加上「2人的土星都在夫妻宮，所以有宿命的牽連」。

星座專家分析水瓶座的莉莉喜歡反抗權威，在愛情路上卻會跌跌撞撞。（圖／中時資料照）

再從金星、火星來解析，金星主掌愛情，火星主掌性吸引力，當一方的金星與另一方的火星對上就是最強的組合。碰巧莉莉的金星在摩羯，而小鄭的火星在魔羯；莉莉的火星在天蠍，小鄭的金星在天蠍，難怪他們互相吸引、一拍即合，就算差了31歲也會在一起。

當年小鄭的體貼，擄獲莉莉趙繡花的心。（圖／中時資料照）

由於當時這段戀情無人看好，唐綺陽鼓勵他們要先得到認同：「時間可以證明一切，想辦法度過高壓期」，同時建議小鄭：「偶爾放軟一點，聽聽別人的聲音也不壞。」也點名莉莉「命格漂泊，比較容易先放棄感情」，如今回頭看，這句話彷彿成了預言。

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