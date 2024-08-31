歌壇新人謝孟其畢業於台大醫學工程研究所，近期推出個人首張創作專輯《反芻》，從小就熱愛音樂的他，在高中開始創作、大學時期還曾為同學寫過畢業歌，從未受過音樂科班訓練的謝孟其，笑說自己從小就愛在家中浴室練唱，很感謝現在的公司老闆支持他持續創作，從去年開始陸續發了6首單曲後，終於在今年圓夢正式推出專輯。

台大學霸謝孟其高中就是數理資優班，之後徵選上了大學，一路讀完台大醫學工程研究所的生醫材料組，畢業後他進入生技公司上班，但心中仍無法放棄從小的音樂夢想，「在生技公司只工作了1年，中間在音樂公司幕後做了3年，30歲的時候從音樂公司離開」，轉職新媒體工作數月後，再度被前公司找回，在老闆支持之下潛心創作，還幫他開了Podcast節目訓練口才，並推出首張創作專輯《反芻》。

台大學霸謝孟其高中就是數理資優班。（圖／侯世駿攝）

透露當初是瞞著爸爸自生技公司離職，謝孟其說：「進去音樂公司什麼都學、什麼都做，薪水比在生技公司低了30%，覺得趁年輕衝衝看，順便拓展人脈。」他說自己其實畢業後工作首選就是現在的公司，只是當時覺得要給爸爸跟家人一個交代，所以選擇父母覺得比較安心穩定的工作。

1年後就選擇重回音樂路的謝孟其，在滿30歲之際決定轉換跑道，「那時候想讓家人安心，接了一些線上課程，也想要調整心態把音樂當成興趣，一方面也覺得先出去看看不同的世界，就換工作到了新媒體公司上班，但還是跟娛樂產業很接近，只是領域比較不一樣而已」。

謝孟其透露現在仍靠著之前工作的存款生活，非常省吃儉用，「朋友在生活上也會幫忙，自己平常物欲也很低，扣掉房租生活費其實1萬不到，加上先前就有投資理財，買ETF跟外幣，還是有些小額的收入，目前生活不成問題」。

謝孟其透露現在仍靠著之前工作的存款生活，非常省吃儉用。（圖／侯世駿攝）

他表示正式出道後，媽媽相當支持自己的音樂事業，爸爸則是默默地看著，「我覺得他內心還是希望我生活可以比較安穩，比較穩定這樣」。對於未來，謝孟其表示如果明年還是沒有太大突破或轉換，之後會兼職做些其他的工作，但仍會持續在音樂路上努力。

對於台語天后龍千玉一路力挺，讓謝孟其心中非常感謝。（圖／侯世駿攝）

此外，為了專輯《反芻》，謝孟其特別到花蓮生活1個月時間充電兼創作，在當地寫下了〈晚到的書信〉與〈時光的另一頭〉兩首歌曲。先前謝孟其的台語歌曲〈巷仔口〉被台語天后龍千玉大讚好聽，這次龍千玉特別請弟弟出馬幫忙，為他操刀製作專輯中唯一一首台語歌〈袂要緊〉，對於天后的力挺，讓謝孟其心中非常感謝。

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