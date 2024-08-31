鳳小岳回憶在20歲出頭的時候，有次跟朋友吃飯，本來一片安靜，他沒來由地丟出一句「我對死亡還不是那麼理解……」讓對方當場傻住，一頓平凡的晚餐突然蹦出了生命的議題。

「其實我可能也沒有要他接這件事情，只是提出了一個我覺得對於生活好像活著的狀態，我們常常就是把生命各式各樣的事情想得很理所當然，然後大家還要在這個理所當然的狀態下，想要更多的刺激。比方說每天太陽這樣出來、或是你有一具身體、或是就是光是你活著這件事情，它就是一件非常魔法般的奇蹟了，但我們覺得理所當然，然後天氣一熱就好不舒服，肚子餓就抱怨……一大堆奇奇怪怪的問題，我們就會把這些事情當得好像其實是一個能夠輔助我們去做更多的、可能提升的狀態。但我們把它當作很理所當然，甚至有點隨便、默默地在心裡就不知足了，直到你要面對死亡這個課題的時候才會意識到，原來可能單單活著，就是一件很美好的事情。」

（圖／林士傑攝）

十多年前的疑問，慢慢累積了生活的經驗跟體驗，直到去年，鳳小岳的兩個作品再度觸及了這個埋在他心裡很久的議題，一個是他創作的歌曲〈從今以後你自由了〉，寫給過世的親人、也在鼓勵自己，把面對過的經驗藉由音樂分享，讓大家知道對他而言死亡應該是另一種成長的機會，想要走向下一個階段，就得放下一些東西，也許放下了、心裡有塊東西也跟著告別了，感覺不好受，還是得面對。

小時候鳳小岳曾參加外婆的葬禮，當時年紀太小，看著大人們在哭，還完全不理解告別是多痛的一件事，面對死亡需要智慧跟歷練，「然後你需要知道它也是這美好的一切裡面的一部分」。

去年鳳小岳接拍了電視作品《人生清理員》，即將於9月7日播出，在喜劇的包裝下，藉由特殊清潔的工作，探討孤獨死、親子關係……等沉重的議題，鳳小岳的角色「大川」，厭世、脾氣扭、講話常常情緒化、但是又充滿正義感的屁孩，躲在特殊清潔這個工作後面，不願承認自己的不快樂，然後透過他的眼睛，重組自己的人生、尋找愛這個世界的方式，戲裡面的每個角色都有自己的問題，互相療癒，也讓整部戲不至於太暗黑，導演要鳳小岳像是「看世界的牛仔」，看著所有角色跟故事的來來往往，從一開始還不太明確，到開拍之後鳳小岳消化了、懂了，多年前的那個疑問，似乎也得到某種程度的解答。

「我自己就也透過去年的這個經驗，然後又拍了《人生清理員》這部戲，有特別對這件事情，好像回答了自己二十幾歲的那個問題、那個疑問，應該再找找這個朋友跟他提……他可能自己都忘記了。」如果是我，我會記得，因為那個MOMENT實在太離奇。

（圖／林士傑攝）

在拍攝《人生清理員》之前，鳳小岳曾跟社會單位合作，參與幾次實際清潔工作跟田野調查，在悶熱的天氣穿上不透氣的防護衣，這也是鳳小岳覺得拍攝過程中比較困難的部分，然後踏進真正的案發現場，很刺激，也因此從心裡聽到更多編劇、這個行業的人想說的話。

「如果是我自己的私心要講、我的虛榮心要講，當然還是比不上那些真正在前線做這些事情的人，可是我覺得因為大家對這個議題還不是那麼了解，在現代生活裡面，它是一個越來越頻繁的事情、越來越被關注的事情。現在我覺得在進行一個整個社會在為這個生命的環節、現代文明的環節找到一個妥當的處理方式，透過戲劇來讓大家理解這件事情，同時又很有教育意義。」

（圖／林士傑攝）

「我們的戲其實是一部輕鬆的喜劇，然後裡面的人物呢，都是有一些毛病的，都有一些自己的問題，真正在探討的就是，我們如何面對自己的盲點，用喜劇方式呈現，所以在痛苦的時候，都還是可以找到人生幽默的點，這也是我很喜歡喜劇的一部分，最吸引我的喜劇的一個點就是，它其實是一件很荒謬的事情、痛苦是一件很荒謬的事情，然後你總是能夠在很痛苦的時候，還能夠笑自己、或是笑這個世界、或是笑看任何事情的話，你就會沒有那麼痛苦。我覺得也是我們這次想要呈現給大家看的，想挑戰給大家看的。」

鳳小岳

生日：3月10日

2008年演出電影《九降風》

曾拍攝《艋舺》《女朋友。男朋友》《小時代》《白色情人》《華燈初上》等戲劇作品

2023年推出首張個人專輯《柒》入圍第35屆金曲獎最佳新人獎

2024年推出電視作品《人生清理員》

9月7日(六)起每周六晚間9-11點於公視新播2集

9月8日(日)起每周日晚間8-9點於八大電視台新播1集

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