今天各地大致多雲到晴，午後山區及中南部近山區留意大雷雨。菲律賓東方海面有熱帶擾動訊號，生成摩羯颱風的機會很大，最新歐洲及美國模式皆顯示，下周四至周日（5至8日）準颱風將通過台灣附近，甚至直接登陸，對台威脅不容小覷。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天清晨中部偶有局部短暫雷陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，留意局部大雷雨；各地區氣溫，北部23至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度。

明天至下周三天氣偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區有雷陣雨；下周四、五受「摩羯」外圍或其環流影響，天氣變化視颱風動向而定。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式及美國系集模式模擬皆顯示，下半周有颱風通過台灣附近，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，其威脅不可小覷；由於屬期末模擬、不確定性大，應持續觀察模式的調整。