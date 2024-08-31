嘉義縣老建築朴子「榮昌戲院」今（31）日4時35分許傳出大火，烈焰衝天，整座戲院陷入火海，吳姓屋主夫妻逃生時腳受傷，送醫急救，大火猛燒近2小時，至7時15分許撲滅，360多坪戲院付之一炬，嘉縣消防局朴子分隊人員持續清理現場，起火點疑似在3樓，確切肇因待消、警調查。

老建築朴子「榮昌戲院」今天失火，烈焰衝天。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

消防人員指出，年約60多歲吳姓屋主夫妻住住戲院內，他們搶救時聽到後方有微弱呼救聲，前往救援，吳姓夫妻從後方巷子跳窗逃生，腰部、腳部扭傷送醫，暫無大礙。

老建築朴子「榮昌戲院」失火，烈焰衝天，縣消防隊搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

據當地居民指出，整座戲院產權約600坪，吳姓3兄弟各分得200坪，老么夫妻在嘉義市有房子，還是經常回來住在與戲院相通的後巷屋內，從戲院進出，但今天起火時，戲院門口的鐵捲門緊閉，無法從門口逃生，可能因此夫妻倆逃向後方，跳窗逃生。

老建築朴子「榮昌戲院」失火，烈焰衝天，延燒附近民宅，縣消防隊搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣消防局31日4時35分接獲報案，朴子市黎明路、向榮路口的已歇業廢棄的榮昌戲院失火，立即派遣分隊趕往搶救，現場為3樓RC建築物完全燃燒，立即出水線搶救，火勢延燒附近8戶民宅，包括戲院共9戶受災，於7時15分撲滅，燃燒面積約為1200平方公尺。

住榮昌戲院對面的嘉義縣文化基金會董事陳俊哲指出，早期朴子市非常熱鬧，有3間戲院，有2間已拆除或改建為住宅，僅剩榮昌戲院保留舊時光的風貌，大火燒毀，很可惜。

陳俊哲還說，以前1台牛車15元，榮昌戲院斥資8萬元建造，可容納逾1500人，還曾是228事件年代的倡言獨立分子的集會場所。

榮昌戲院是1933年建造，外觀RC、內部檜木建造的洋式風格建物，是早期非常氣派寬敞的大型戲院，又稱「榮昌座」，當時曾號稱「東南亞最大戲院」，也是嘉義沿海人聲鼎沸的娛樂場所，電視劇「戀戀阿里山」曾在戲院取景，近年來陸續有電影、電視劇來取景，是老朴子人的共同記憶。

嘉縣府文觀局指出，榮昌戲院雖是有歷史的老建築，近年來屢有影視戲劇來拍片取景，但是屬於私人產業，也未曾提報文資審議，因而不具文資身分。