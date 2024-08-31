柯文哲風光十幾年 沈富雄嘆：100％的台大醫生寧可不要

民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，30日被廉政署搜索約談，凌晨被依圖利罪移送北檢複訊。前立委沈富雄感慨表示，柯文哲風風光光十幾年了，到頭來卻是這樣，如果做民調，100％的台大醫生寧可不要。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室 》中表示，柯文哲沒有什麼大智慧，就是小聰明一大堆，然後他講了很多別人不好意思講的話，結果就有人相信了，也轟轟烈烈，風風光光十幾年了，但到頭來還是這樣。你如果有這個選擇，要不要當台大醫生，有這麼一段過程，還是從頭就不要？如果做民調，你去問問台大醫生，100％會說不要。

另外，沈富雄指出，柯文哲現在推一個秘訣，就說太信賴、太多的授權給時任競總財務長的李文宗。他質疑，柯文哲很多金錢的來往，比如他的帳戶、買房子，這些錢一定是李文宗替他處理。

沈富雄更點出，柯文哲相信、信賴李文宗，是因為李文宗聽話，李文宗曉得很多事是不應該做的，但是可能為了他自己的位子，大概就百依百順。而柯文哲的特點，就是特別寵愛、特別信賴聽他話的人，所以重點就在這裡。

★未經判決確定，應推定為無罪。