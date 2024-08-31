北市一名石姓男子於今年6月間，趁一名妙齡女子在無障礙廁所換衣服時，尾隨入內並掀裙摸臀，遭起訴。台北地院審理後，依違反性騷擾防治法判處拘役15日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，石男於今年6月21日下午1點39分許，在市區見一名妙齡女子與葉姓女友人進入無障礙廁所一起換衣服，認有機可乘，竟尾隨進入，乘不及抗拒之際，徒手掀起妙齡女子的褲裙外襯，並觸摸其右臀，以此方式對她為性騷擾行為得逞，引起女方的噁心不悅。

石男於偵查中坦承不諱。法院指出，爰以行為人之責任為基礎，審酌石男為本案性騷擾行為，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，更造成告訴人心理傷害，所為實屬不該；惟念及被告承認犯行之犯後態度，及因告訴人無和解意願而無法達成和解之情，兼衡其無其他前科紀錄，素行良好，復參以石男自述五專畢業、無業、家庭經濟狀況小康之智識程度及家庭生活狀況，以及石男身心狀況等一切情狀，依法判決。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595