「台中燒打雞」韓森先前和孫安佐爆發肢體衝突，雙方相約10月在擂台上一較高下。但韓森29日聲稱孫家人施壓主辦方《拳願之星》，不讓他跟孫安佐拳戰。對此，孫安佐昨(30日)拍片揭露賽事喊卡的原因。
韓森表示，與孫安佐的拳擊比賽被取消，是因為《拳願》的主辦單位畏懼孫家人的勢力，才把他換掉，讓另一個人跟孫安佐比賽。韓森對此感到不滿，強調自己從來都不是拒戰的那一方，「這個鍋（比賽取消）我不揹」，並嗆孫安佐連他那關都過不了，還想去烏克蘭打仗。
孫安佐昨(30日)在影片回應風波，強調很想要跟韓森打一場，「但是他現在跟《拳願》的合約都還沒處理好，我也沒辦法啊。」孫安佐要韓森搞清楚步驟，首先要跟《拳願》主辦打完，再跟長輩們打，最後才是跟他比賽。孫安佐向韓森喊話：「兄弟你要打，你也要幫我們弄個舞台吧？現在舞台直接跟你槓起來，怎麼打？」截稿前，韓森尚未回應孫安佐的說法。
至於在《拳願》第19屆對打中，和韓森不打不相識的好友「更生人阿龍」，也跳出來說要跟孫安佐對打。孫安佐則表示，接受宣戰，「誰來我都扁，好不好？」
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