高雄市鼓山區昨(31日)接近凌晨發生一起離奇連續縱火案。警消獲報青雲街上有2部轎車遭人縱火後發生大火，經調閱影像後發現縱火犯身影，沿路追查後，發現嫌犯竟倒臥在附近校園路旁牆角，頸部有一處刀傷，經送醫後不治。警方研判現場並無打鬥痕跡，疑似嫌犯自戕。

根據調查，涉嫌縱火的65歲劉姓男子，昨天疑似向謝姓前小舅子索討物品，但是雙方口角後，劉男拿出帶來的汽油，灑在自己的轎車和謝男的小貨車縱火，現場火勢凶猛，2部轎車立刻陷入火海。消防隊獲報後迅速趕到場撲滅火勢。

警方事後調閱監視影像，發現劉男縱火的身影，於是隨著逃逸路線追捕，今(31日)凌晨2點多，在一處學校校園外牆角，發現劉男竟然頸部有刀傷，倒臥在血泊當中，身旁還有1把水果刀，救護車到場時，劉男已明顯死亡。

警方調查，劉男疑似為了爭前岳父古董遺物（雕刻藝術品及佛像等古董），謝男尚未答應，劉男就失控犯案，經鑑識人員現場初判，疑為自戕。警方鑑識小組鑑識後，初步研判現場無打鬥痕跡與外力介入，將報請高雄地檢署相驗。

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