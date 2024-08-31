有些男女雖然總是嫌棄對方，但卻彼此互相吸引，《搜狐網》分享3星座組合是天生歡喜冤家，一開始很不對盤，看對方不順眼，但是時間久了，就發現對方其實人很好，慢慢從欣賞走到一起，變成感情難分難捨的最佳拍檔。

▌天蠍座VS.水瓶座

天蠍和水瓶就是一對歡喜冤家，猛一看能感受他們的相似性，都不太愛說話，有一定的神秘性，給人一種酷酷的感覺，也因為這些特質，彼此之間有很強的吸引力，覺得對方與眾不同，開始產生好奇心，剛接觸時有點看不上對方，總是互相挑剔嫌棄，爭吵不斷，但是在相處中，也會逐漸認清對方為人，彼此形成一定的默契，最終成為很好的一對。

▌牡羊座VS.獅子座

牡羊和獅子也是一對歡喜冤家，因為性格太接近，也都是爭強好勝的人，脾氣又十分火爆，經常會為一點小事爭吵不停，都覺得自己說的有理，常處在互不相讓的狀態，不過，也因為性格相近而具有較好的默契，時間久了，也能真正從內心認可對方的付出，雖然他們總是彼此嫌棄，但是經過磨合相處之後，卻能成為很般配的一對。

▌雙子座VS.射手座

雙子和射手雖然彼此嫌棄，卻有很強的吸引力，他們都是樂觀、陽光之人，整天嘻嘻哈哈的樣子，帶來很多快樂，他們在一些事情上不太愛計較，相處就喜歡鬥嘴，只是一件小事都能引起話題，然後唇槍舌劍鬥個沒完，其實這已經成為彼此相處的一種模式，雖然吵吵鬧鬧卻很快樂、幸福，有一種惺惺相惜的感覺，還是很有默契的一對。

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