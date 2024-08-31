社群平台Instagram去年7月推出應用程式Threads，立刻榮登年輕人最愛滑的App，根據數據統計網站similarweb資料顯示，Threads在台灣流量排名全球第二、僅次於美國。越來越多網友透過Threads查東西，直呼「Threads快變成Google了。」事實上，Google曾針對18歲至24歲的美國用戶進行研究，有40％的年輕人不會用Google搜尋餐廳或其他資訊。

一名女網友在Threads發文寫下「Threads快變成Google了」，引發廣大回響。一票重度使用者都表示認同，「不懂就問脆（Threads）」、「我也都在Threads查東西」、「妳什麼時候產生了Threads不是Google的錯覺」、「有時候覺得Threads比Google還好用欸！」

根據數據統計網站similarweb資料顯示，Threads在各國的使用情況，流量第一名在美國，占了19.84％；第二名就是台灣，占16.54％；接下來是越南11.25％。

Threads在台灣流量排名全球第二、僅次於美國。（翻攝similarweb）

以往民眾遇到任何不清楚的資訊都習慣上網Google，因此稱之為「Google大神」，不過Google內部2022年曾針對18歲到24歲的美國用戶進行研究，結果顯示約有40％的Z世代年輕人不會使用Google搜尋用餐地點，反而選擇Instagram和TikTok來查資料。