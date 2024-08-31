新青安貸款讓房價持續飆漲，其他民眾急於上車也瘋狂貸款追高價買房，最終導致銀行水位不足，近來紛紛進行緊縮，央行更要求業者改善，被解讀為「限貸令」。儘管行政院長卓榮泰強調，政府絕對不會有限貸令，會滿足民眾的資金需求，但網友分享這幾天請假狂跑銀行的心得，忍不住說「這不是限貸令什麼是限貸令」。

一名網友昨（30）日在PTT房屋板表示，8月初看到一間符合他需求的房子，個人狀況是符合新青安條件的首購，無信用瑕疵且可以不用寬限期，下斡旋前有向建商配合的銀行確認過，對方稱可以貸到買價的8成，沒想到只差約2個星期，頓時風雲變色，變成只能貸7成。

原PO指出，為了找到更好條件的貸款，這幾日他狂請假每天跑銀行，公股銀行包括台銀、一銀、彰銀、兆豐及土銀，每間說法幾乎都統一，雖然沒直接說不收件，但成數、利率、多久可放款一概不知，甚至警告可能會排到明年；民營銀行則大多直接喊不收件，目前有給條件的僅農會說買價7成、利率2.4起，合作社給鑑價7成，國泰人壽給鑑價6成5。

原PO分享，銀行、合作社及農會他共跑了14間，公股銀行完全在配合政府「沒有限貸令」的說法，不明確說不收件，但言語、條件都在逼客戶知難而退，民營銀行則大多坦白已不收件，甚至連名片都不給了，「問完這些銀行，心中還是有個感覺，就是『這不是限貸令什麼是限貸令』！」