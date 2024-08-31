柯P委任律師來頭不小 「前特偵組檢察官」辦過柯建銘關說案

檢廉偵辦京華城案，續有重大發展！廉政署副署長林漢強、北檢忠組主任檢察官江貞諭2人昨（30日）親自帶隊搜索前台北市長、民眾黨主席柯文哲住處。柯則請與民眾黨立委黃國昌交好的前特偵組檢察官、律師鄭深元擔任辯護人。

檢廉30日一早兵分7路搜索柯文哲住處、柯辦及前台北市副市長彭振聲住處等地，查扣電腦及相關帳戶資料，並首度依圖利罪被告身分傳喚柯文哲到案，另以證人身分傳喚柯妻陳佩琪，協助比對柯金流。

根據《中評社》昨報導指出，司法官40期的鄭深元，曾任台南、台北黑金專組檢察官及前特偵組檢察官，具國際反洗錢師證照及證券、會計相關專業，專長為金融案件，在檢察長任內，曾經手前總統陳水扁二次金改案、李登輝國安祕帳案、高院法官貪污案、行政院前秘書長林益世收賄案等矚目案件。

另外，鄭深元在特偵組期間曾參與偵辦民進黨立委柯建銘關說案，2014年轉任律師後曾幫鈕承澤性侵案辯護。

★未經判決確定，應推定為無罪。