民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。民進黨前立委謝欣霓開炮，要黨內反思2018年誰是真心相挺自己黨內提名的姚文智，「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉」。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。

前民進黨立委謝欣霓昨在臉書發文，「當今天大家歡天喜地的時候，請黨內所有的人士捫心自問：2018年有誰是真心的相挺自己黨內提名的姚文智？」

謝欣霓直言，如果當年不妥協，也不會造就今日的「柯吉拉」，「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉！」

姚文智在2018年代表民進黨參選台北市長，但當時黨內外都不看好，選情遲未有起色，在競選最後一週辭去立委，最終以24萬4641票、得票率17.28％，以第三名落敗，選後宣布退出政壇，轉戰電影圈，首部作品《流麻溝十五號》2022年上映。