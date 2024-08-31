美國總統大選11月即將登場，國際社會都在關注，下一任總統會是川普還是賀錦麗，有中國大陸的學者坦言，兩位候選人的對中國政策，從北京的角度來看都不好，但目前看來，川普的對中政策「壞」的成分更多一些。

中國學者吳心伯接受《德國之聲》專訪，被問到：「如果賀錦麗當選，對中國意味著什麼？這是一種對中國更好的結果嗎？」吳心伯回答，若賀錦麗當選，她的對中國政策大致上會延續拜登的路線，「其實無論是拜登，還是川普的對華政策，從中國的角度看都不好，都是有損於中國利益的，只能說哪一個更『壞』。」

若從他的角度判斷，「川普的對華政策『壞』的成分更多一些。英文說the lesser of two evils（兩害相權取其輕），兩個都不好，但不好的程度有差別。大致上中方是這麼看的。」

《德國之聲》繼續問：「是因為川普有更多的不可預測性嗎？」吳心伯坦言，從川普上個任期就能看出來，他做事很極端，而且難以預測，也不計後果，「中美這兩個大國的關係，如果是用這種方式處理的話，不僅不符合中國的利益，對美國和其他很多國家的利益，都會帶來負面影響。」