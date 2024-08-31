民眾黨主席柯文哲前不久才深陷假賬風波，近期再涉嫌任內台北市長期間捲入京華城弊案，台北地檢署昨（30）日將柯文哲移送北檢複訊，因柯拒夜間偵訊，而遭當庭逮捕。至於柯文哲最終是否被收押，律師陳君瑋則強調「京華城案才是超級颱風」，而檢調大動作收網，除了受到議員應曉薇企圖逃亡的影響，同時為了避免柯文哲在外串證，或涉嫌重大「有逃跑之虞」的可能。

律師陳君瑋指出，儘管柯文哲的假賬案、看豪宅在輿論上掀起風浪，但於法律而言僅小菜一碟，真正颱風仍為京華城案，「所以阿伯才會昨天請假3個月，有預知萬一被收押，偵查中一期是2個月，多1個月伸縮（可能抗告、發回重審，來回跑），所以請假2個月。」

「柯文哲在媒體上承認有圖利他人，至少已經成立貪汙治罪條例第六條圖利罪，低消五年徒刑起跳。」陳君瑋說，京華城案先爆出應曉薇收受4000多萬賄款，檢察官推測可能行賄台北市府高層，因此改為第4條「違背職務收賄罪」追查，而京華城利益高達數百億，依照經驗可能判刑15年到20年，最重無期徒刑。

陳君瑋直言，雖然應曉薇、沈慶京一致否認犯罪，但柯文哲在媒體上自認前副市長彭振聲已經作證，而柯文哲在公文上蓋章簽名，這部分形成有物證效力，等同成立犯罪。

「阿伯如果沒有在媒體上公然向檢調嗆聲『就是圖利啦』，然後應曉薇不要桃園逃亡不成，再跑去台中想要出境，我想檢調動作不會這麽快。」陳君瑋進一步指出，檢調此次面對的畢竟還是首都前市長，且坐擁八席立委實力的黨主席，若無把握十足證據，恐不敢輕易動作。

「檢調辦案從小到大，像爬樹一樣順籐摸瓜，從小咖往上查辦。」陳君瑋認為，彭振聲既然能無保走出地檢署，代表檢調已將重力壓在柯文哲身上，另考量應曉薇昨天上演逃亡大戲，逼得檢調只能火速收網，並直呼：「應曉薇都被收押了，當然就剩下最大咖的阿伯了。」

就法律實務上，陳君瑋也提及，檢調為了避免最大咖在外串證，因此辦完應曉薇，必須馬上辦最大咖，而檢調早已規劃好辦案的行程表，期間不過是在觀望何時出手，「但是一旦引信點燃，一定馬上引爆！只能往前，沒有後退了。」