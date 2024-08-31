美國副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人後，首度和副總統候選人華茲接受CNN深入專訪。

賀錦麗成為民主黨總統候選人後，通常似乎不願接受長時間的電視專訪，這使她29日晚首度接受 CNN 深度專訪，以向那些還不了解她，或她立場的美國選民介紹自己，顯得格外重要，也讓她受到更多審視。

綜合BBC分析報導，賀錦麗在專訪中，為她在白宮的政績辯護，並回應了一連串關於她自 2019年以來政策轉變的問題。但開始並不順利，最初當她被問及，要是當選美國總統，上任第一天會做什麼時，她顯得難以具體陳述，只是籠統地提及，要創造壯大中產階級的「機會經濟」，還有設法降低生活成本等。

事實上，賀錦麗經常提出複雜、詳細，並往往令人困惑的答案。對手喜歡嘲笑她的「語無倫次」。儘管那在這次專訪中問題不大，但要是她想讓自己在經濟議題上的訊息獲得認同，就需要更簡潔扼要地解釋，她打算如何讓一般人更能負擔得起生活費用。

賀錦麗和她的副手華茲（Tim Walz）一起出席，在整場專訪中，她表現得冷靜自信。最重要的是，她沒有犯任何重大失誤。然而，非法移民和南部邊境可能是賀錦麗在這次選舉中最大的罩門，這是全美許多選民都高度關切的問題，而拜登政府在面對美國南部邊境大量非法移民時，幾乎沒有什麼可以誇耀的成績。

儘管近幾周來，賀錦麗和華茲贏得民主黨人的熱情支持，但競選團隊明白，他們必須爭取到搖擺選民，才能贏得11月的大選。而其中年輕男性是搖擺選民裡的重要群體，也是共和黨人總統候選人川普最近積極在播客上露面，所要積極爭取的群體。有鑑於爭取他們的選票如此重要，BBC採訪了三位年輕男性選民，以了解他們對賀錦麗這次專訪的看法。

29 歲的賓州軟體工程師維賈揚（ROHAN VIJAYAN）雖然在過去兩次選舉中支持民主黨，但今年他還沒打定主意要選誰。他認為，這是第一次真正聽到賀錦麗提出一些實質性的政策內容。不過，他也直言，「這次專訪並沒有大大緩解我的擔憂。我還是不明白，她到底想做什麼，以及她能不能有效地推行這些政策」。他並質疑，賀錦麗已經當了幾年副總統了，為什麼先前沒有嘗試過這些做法？

賀錦麗和華茲CNN專訪重點

他並坦承，這次專訪並沒有改變他的投票意向。維賈揚說，他想看到她在記者會上，或即將舉行的電視辯論中受到挑戰。他認為，這次專訪有點太溫和了。他想看到賀錦麗承受一些壓力，並認為她擔任副總統時，在這些情況下表現得不是很好。

而26歲的猶他州教師彼得森（JEREMY PETERSEN）2020年大選時，投票支持綠黨。他認為，賀錦麗的訊息缺乏說服力。「我覺得他們一直很模糊。從某種程度上來說，我了解他們的論點，那就是『讓我們把重點放在川普身上』，而不是政策上，但你就只能了解這麼多。」

彼得森並直言，當賀錦麗說，「我政策改變，但我的價值觀沒有改變」時，心中便對她感到失望。「要是你堅持自己的價值觀，如果你想要清潔能源，那你還是會支持禁止水力壓裂（fracking）開採頁岩油。」

彼得森並坦承，還沒有聽到足夠的內容來說服他。因為一方面，賀錦麗說，他們會與拜登不同，但另一方面，又感覺只是換了一張新面孔，其他都一樣。

22 歲的新罕布夏州學生葛林（EDWARD GREENE）上次大選沒投票，而這次在他最喜歡的候選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）退選，轉而支持川普後，他感到悵然若失。

「老實說，我並不特別印象深刻。我認為，這次專訪沒有透露太多訊息。我也明白，這在某種程度上就是政治，任何競選活動都是如此，他們愈具體，就愈容易被別人攻擊。」 他並指出，雖然賀錦麗年輕，可能會為民主黨競選注入更多活力。但由於至今缺乏現場採訪並回答問題，因此他仍然對他們的能力心懷疑慮。