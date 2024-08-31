年底就滿40歲的湖人「小皇帝」詹姆斯放出豪語，他在自己最新節目《The Shop》當中被問到，除了奧運男籃，他覺得自己還可以參加什麼項目，他隨即放話自己只要苦練6到8個月，就可在奧運跳高或跳遠項目至少摘銅，甚至他也可能參加霹靂舞，只可惜4年後洛杉磯奧運已無霹靂舞這個項目。

「假如沒有給我任何準備時間，我什麼奧運項目都無法參加，但或許我可以參加奧運跳遠或跳高，假如你給我足夠的訓練時間，我想大約6個月，或是8個月就已足夠，」詹姆斯信心滿滿表示，「或者我也可以考慮參加霹靂舞。」

詹姆斯強調，他是非常想要站上奧運頒獎台的人，假如他可以擁有至少8個月的訓練時間參加奧運項目賽事，他認為最壞的情況也可以摘銅，看來他對自己所擁有的勁爆體能相當有信心，畢竟從他的灌籃表現來看，確實具備跳高或跳遠基本競爭力。

至於詹姆斯想參加奧運霹靂舞項目的由來，或許跟他2007年全明星賽期間跟「俠客」歐尼爾在場上鬥舞的搞笑經驗有關，只可惜洛杉磯奧運主辦單位早已宣布，下屆奧運不會有霹靂舞這個奧運比賽項目，也讓詹姆斯只能空談一場。